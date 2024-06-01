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        Diyarbakır'da 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralı

        DİYARBAKIR'da, 2 otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 20:31 Güncelleme: 01.06.2024 - 20:35
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        Diyarbakır'da 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralı
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        DİYARBAKIR'da, 2 otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Aziziye Mahallesi'nde meydana geldi. M.E.T. yönetimindeki 21 ABK 024 ve S.B. yönetimindeki 07 BUG 13 plakalı otomobiller kavşakta çarpıştı. Kazada 2’si çocuk 7 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 

        Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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