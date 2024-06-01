Diyarbakır'da 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Aziziye Mahallesi'nde meydana geldi. M.E.T. yönetimindeki 21 ABK 024 ve S.B. yönetimindeki 07 BUG 13 plakalı otomobiller kavşakta çarpıştı. Kazada 2’si çocuk 7 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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