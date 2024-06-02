Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da isimleri karıştırılan 2 okulda önlem alan Yunus timleri, 11 öğrenciyi sınava yetiştirdi

        DİYARBAKIR'da,Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesi, birbirlerine 2 kilometre mesafedede olan ve önceki sınavlarda isimleri sürekli karıştırılan 2 okulun önünde görevlendirilen motosikletli Yunus timleri, okulları karıştıran 11 öğrenciyi sınava yetiştirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 11:24 Güncelleme: 02.06.2024 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da isimleri karıştırılan 2 okulda önlem alan Yunus timleri, 11 öğrenciyi sınava yetiştirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR'da,Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesi, birbirlerine 2 kilometre mesafedede olan ve önceki sınavlarda isimleri sürekli karıştırılan 2 okulun önünde görevlendirilen motosikletli Yunus timleri, okulları karıştıran 11 öğrenciyi sınava yetiştirdi.

        Diyarbakır’da 122 okulda öğrenciler LGS sınavına girdi. LGS sınavı için, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki motosikletli Yunus timleri, okul önlerinde görev aldı. Önceki sınavlarda isimleri sürekli karıştırılan ve birçok öğrencinin bu nedenle geç kaldığı, Yenişehir ilçesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarı üzerindeki Yeni Diyarbakır Lisesi ile 2 kilometre mesafede Şehitlik semtindeki Diyarbakır Lisesi önünde 4 ekip görevlendirildi. Okulların önüne gelip sınav yerini karıştırdıkları belirlenen toplam 11 aday, motosiklete bindirilerek, sınava girecekleri okula götürüldü. O anlar ise kameraya yansıdı.

        Yenişehir ilçesinde bulunan 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi'nde sınava giren Dicle Kaya, “Annemle birlikte buraya geldik. İyi hazırlandım. İyi sonuç bekliyorum. Tüm öğrencilere başarılar diliyorum” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Küçükçekmece'de bina çöktü!
        Küçükçekmece'de bina çöktü!
        Van Gölü Ekspresi'nde kanlı valiz! İçinden parçalanmış ceset çıktı
        Van Gölü Ekspresi'nde kanlı valiz! İçinden parçalanmış ceset çıktı
        LGS sınavı başladı: 1 milyon öğrenci sınava giriyor (LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?)
        LGS sınavı başladı: 1 milyon öğrenci sınava giriyor (LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?)
        3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim: Oy verme işlemleri başladı
        3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim: Oy verme işlemleri başladı
        Finale Jose Mourinho ve Fenerbahçe damgası!
        Finale Jose Mourinho ve Fenerbahçe damgası!
        ABD'li Senatörden Netanyahu'ya: Savaş suçlusu
        ABD'li Senatörden Netanyahu'ya: Savaş suçlusu
        Aşırı işlenmiş gıdalar çocukları zehirliyor
        Aşırı işlenmiş gıdalar çocukları zehirliyor
        'Organik sinema' fırsat mı?
        'Organik sinema' fırsat mı?
        İsrail basını yazdı: İsrail ile Hamas anlaştı mı?
        İsrail basını yazdı: İsrail ile Hamas anlaştı mı?
        Cimbom'da yeni futbol yapılanması
        Cimbom'da yeni futbol yapılanması
        Tarihe geçti
        Tarihe geçti
        'Karakter üzerime yapıştı'
        'Karakter üzerime yapıştı'
        Düzce'de çifte acı
        Düzce'de çifte acı
        15'inci kez en büyük Real Madrid!
        15'inci kez en büyük Real Madrid!
        Mourinho'nun imza tarihi belli oldu!
        Mourinho'nun imza tarihi belli oldu!
        Arda Güler tarihe geçti!
        Arda Güler tarihe geçti!
        Anne ve babalar dikkat
        Anne ve babalar dikkat
        DMM'den kredi kartlarıyla ilgili açıklama
        DMM'den kredi kartlarıyla ilgili açıklama
        Mertens'ten büyük müjde!
        Mertens'ten büyük müjde!
        Milyon dolarlardan vazgeçti
        Milyon dolarlardan vazgeçti

        Benzer Haberler

        Polise ağabeyinin kimlik numarasını veren hükümlü, fotoğraf örtüşmeyince ka...
        Polise ağabeyinin kimlik numarasını veren hükümlü, fotoğraf örtüşmeyince ka...
        Şanlıurfa'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı kadın yaralandı
        Şanlıurfa'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı kadın yaralandı
        Diyarbakır'da 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralı
        Diyarbakır'da 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralı
        Diyarbakır'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da "Gazze Direnişi" adlı program düzenlendi
        Diyarbakır'da "Gazze Direnişi" adlı program düzenlendi
        Vücudundaki kapanmayan yaralardan kök hücre tedavisiyle kurtuldu
        Vücudundaki kapanmayan yaralardan kök hücre tedavisiyle kurtuldu