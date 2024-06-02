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        Diyarbakır'da polis, kavga eden 2 grubu havaya ateş ederek ayırdı

        DİYARBAKIR'da2 grup arasında çıkan kavga, polisin havaya ateş açması ile son buldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 12:26 Güncelleme: 02.06.2024 - 12:30
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        Diyarbakır'da polis, kavga eden 2 grubu havaya ateş ederek ayırdı
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        DİYARBAKIR'da2 grup arasında çıkan kavga, polisin havaya ateş açması ile son buldu. Bazı şüpheliler gözaltına alınırken, kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Olay, gece saatlerinde Kayapınar ilçesi Tekel Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, tekme ve yumrukların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, havaya uyarı ateşi açarak tarafları ayırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, bazıları kaçtı. Olaya karışan bazı şüpheliler gözaltına alınırken, görüntülerde yere düşen bir kişinin defalarca tekmelendiği görüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

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