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        Süs havuzundaki paraları almaya çalışan kağıt toplayıcılarını uyaran otel çalışanlarına darp kamerada

        DİYARBAKIR'da otelin süs havuzundaki bozuk paraları almak isteyen 3 kağıt toplayıcısı, kendilerini uyaran otel çalışanlarına, bıçak, sopa, tekme ve yumrukla saldırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 12:16 Güncelleme: 03.06.2024 - 12:20
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        Süs havuzundaki paraları almaya çalışan kağıt toplayıcılarını uyaran otel çalışanlarına darp kamerada
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        DİYARBAKIR’da otelin süs havuzundaki bozuk paraları almak isteyen 3 kağıt toplayıcısı, kendilerini uyaran otel çalışanlarına, bıçak, sopa, tekme ve yumrukla saldırdı. O anlar, otelin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün öğle saatlerinde Yenişehir Mahallesi Prof. Dr. Selahattin Yazıcıoğlu Caddesi’nde meydana geldi. Otelin önüne gelen 3 kağıt toplayıcısından biri, süs havuzunda elini ve yüzünü yıkadı. Diğerleri de otel müşterilerinin dilek tutarak attığı bozuk paraları almaya çalıştı. Durumu gören otel çalışanı Necat Y. (39), kağıt toplayıcılarından uzaklaşmalarını istedi. Ancak grup, Necat Y.’ye önce havuzun yanındaki çöp kovasını fırlattı, ardından bıçak, sopa, tekme ve yumruklarla saldırdı. Araya girmeye çalışan bazı otel çalışanları da darbedildi. Olayda Necat Y. ve mesai arkadaşı M.T. (22) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ayakta müdahale edilirken, taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

        Bu arada kavga, otelin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, süs havuzundaki paraları almayan çalışan kağıt toplayıcılarının kendilerini uyaran Necat Y.’ye çöp kovası attığı, karşılık vermeye çalışan Necati Y.’nin aldığı tekmeyle yere düştüğü, şüphelilerden birinin yanındaki bıçağı Necat Y.’ye doğru salladığı, Necat Y.’yi yer yatırıp, tekmeledikleri, ayırmaya çalışan otel çalışanlarını da darbetmeye çalıştıkları görülüyor.

        ‘TELEFONLA BİRİLERİNİ ÇAĞIRDILAR, 8-9 KİŞİ OLDULAR’

        Otel çalışanı Eda Işıktaş (23), hem sözlü hem de fiziki saldırıya uğradıklarını belirterek, “3 kişi geldi. Ellerini önce havuzda yıkadılar. Havuzdaki parayı aldılar. Daha sonra havuzda kendilerini yıkamaya çalıştılar. Bunu gören müşteriler biraz ürktü. Biz de Necat Bey’i çağırdık. Sadece bir kişiyi uyardı. Uyardığını gören diğerleri çöp kovasını Necat Beyin üstüne boşalttılar. Tek kişiye saldırdılar. Olayın içerisine ben de girdim. Bana da hem sözlü hem de fiziki şiddet uygulamaya çalıştılar. İlk önce 3 kişiydiler, daha sonra telefonla birbirilerini çağırdılar, 8-9 kişi oldular. Daha sonra bizim çalışanlar araya girmek zorunda kaldı. Çünkü Necat Bey’i yere sermişlerdi ve 3-4 kişi ona saldırıyorlardı. Mecburiyetten çalışanlar da tepki vermek zorunda kaldı. Polisleri çağırdık hem bizi hem de karşı tarafı aldılar. Suçsuz olmamıza rağmen suçu bize attılar. Sosyal medyada hiçbir şekilde delilleri olmamasına rağmen sadece bir görüntü alıp bizi kötü göstermeye çalıştılar. Kendilerine suç duyurusunda bulunacağız” dedi.

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        Galeri
        Galeri

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