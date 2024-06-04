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        Diyarbakır'da site bahçesinden motosiklet hırsızlığı kamerada

        DİYARBAKIR'da site bahçesine gelen 2 kişi, park halindeki motosikleti çaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 16:35 Güncelleme: 04.06.2024 - 16:40
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        Diyarbakır'da site bahçesinden motosiklet hırsızlığı kamerada
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        DİYARBAKIR'da site bahçesine gelen 2 kişi, park halindeki motosikleti çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kayapınar ilçesi Musa Anter Caddesi'nde bulunan bir sitenin bahçesine sabah saatlerinde gelen 2 kişi, park halindeki Mehmet Sait Athan’a ait 21 ADY 780 plakalı motosikleti direksiyon kilidini kırarak çaldı. Hırsızlık anı, sitenin güvelik kamerasına yansıdı. Motosikletinin yerinde olmadığını fark eden Athan, şüpheliler hakkında şikayetçi oldu. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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