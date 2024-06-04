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        Diyarbakır'da eylem yasağı 7 güne çıkarıldı

        HAKKARİ Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınarak yerine Vali Ali Çelik'in başkan vekili olarak atanmasının ardından Diyarbakır Valiliği'nin kent genelinde 3- 7 Haziran tarihleri arasında 4 gün süreyle duyurduğu eylem yasağı, 10 Haziran'a kadar uzatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 18:37 Güncelleme: 04.06.2024 - 18:40
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        Diyarbakır'da eylem yasağı 7 güne çıkarıldı
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        HAKKARİ Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış’ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınarak yerine Vali Ali Çelik’in başkan vekili olarak atanmasının ardından Diyarbakır Valiliği'nin kent genelinde 3- 7 Haziran tarihleri arasında 4 gün süreyle duyurduğu eylem yasağı, 10 Haziran’a kadar uzatıldı.

        Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış’ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınarak yerine Vali Ali Çelik’in başkan vekili olarak atanmasının ardından kent genelinde 3-7 Haziran tarihleri arasında ilan edilen 4 günlük eylem yasağının, 10 Haziran’a kadar uzatıldığı belirtildi. Açıklamada, “03 Haziran 2024 günü Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış’ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılarak Hakkari Valisi Ali Çelik’in Hakkari Belediye Başkan Vekili olarak atanması sonrası terör örgütü sempatizanları, marjinal ve radikal gruplar tarafından sözde protesto etmek amacıyla ilimiz genelinde yasa dışı eylem ve etkinlikler gerçekleştirme çabası içinde olabilecekleri, bu eylem ve etkinlikler nedeniyle kamu düzeni ve güvenliğinin tehlikeye düşebileceği ve toplumsal çatışma çıkarılmak istenebileceği değerlendirilmektedir. Bahse konu eylem ve etkinliklerin ilimizde de yapılabileceği değerlendirildiğinde kamu düzeni ve güvenliği bozulabileceğinden, can ve mal güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması güçleşeceğinden, Hakkari Belediye Başkanı’nın görevden uzaklaştırılması ile ilgili konular veya bu konu bahane gösterilerek yapılabilecek benzer nitelikteki eylem ve etkinlikler ile ilgili olarak; açık alanlarda bahse konu olaylara ilişkin yapılmak istenilen toplanma, yürüyüş, nöbet, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri ve broşür dağıtma, afiş ve pankart asma gibi her türlü eylem, bu eyleme katılmak amacıyla geldiği veya ilimiz sınırlarını kullanarak diğer illere geçeceği anlaşılan şahıs ve araçların diğer illerden ilimiz sınırına girişleri, dış ilçelerimiz açısından ise bu eyleme katılmak amacıyla çıkışları ve il merkezimize girişleri 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17’nci ve 19’uncu maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/A, B ve C maddeleri gereğince, Jandarma bölgesi dahil il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde, 07 Haziran günü saat 14.15'ten 10 Haziran 2024 günü saat 14.14'e kadar 3 gün süreyle daha yasaklanmıştır” denildi.

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