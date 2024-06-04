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        Diyarbakır'da lise öğrencilerinin bıçaklı kavgası: 1'i ağır, 4 yaralı (2)

        ŞÜPHELİLERTUTUKLANDIDiyarbakır'ın Silvan ilçesinde lise öğrencileri arasında çıkan ve 1'i ağır, 4 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgada gözaltına alınan N.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 20:41 Güncelleme: 04.06.2024 - 20:41
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        Diyarbakır'da lise öğrencilerinin bıçaklı kavgası: 1'i ağır, 4 yaralı (2)
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        ŞÜPHELİLERTUTUKLANDI

        Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde lise öğrencileri arasında çıkan ve 1'i ağır, 4 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgada gözaltına alınan N.Ö., O.S. ve B.S., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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