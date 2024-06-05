Diyarbakır'da mevsimlik işçileri taşıyan kamyonet devrildi: 7 yaralı

DİYARBAKIR'da mevsimlik işçileri taşıyan kamyonetin devrildiği kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, Diyarbakır-Bismil kara yolu Şükürlü Mahallesi'nde meydana geldi. Sivas'a mevsimlik işçi olarak çalışmaya gidenlerin bulunduğu, S.K. idaresindeki 34 EN 1661 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak karşı şeride geçip, devrildi. Kazada sürücü ile kamyonetteki 6 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Diğer yandan olay yerinde inceleme yapan Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kamyonetteki kutunun içerisinde 4 civciv buldu. Kutudan çıkartılan civcivlere su verilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.