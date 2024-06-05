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        Ambulans helikopter, mezrada attan düşen yaralı için havalandı

        DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesindeki mezrada attan düşüp başından yaralanan İlhami Olca (55), ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 16:05 Güncelleme: 05.06.2024 - 16:10
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        Ambulans helikopter, mezrada attan düşen yaralı için havalandı
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        DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesindeki mezrada attan düşüp başından yaralanan İlhami Olca (55), ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

        İlhami Olca, Kulp ilçesi Akçasır mezrasında attan düşüp, başından yaralandı. Yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, Olca için yardım istedi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Olca için, Acil Sağlık Hizmetleri'ne bağlı 'Sağlık Komuta' ile görüşüldü. Ardından İl Sağlık Müdürlüğü'nden talep edilen ambulans helikopter, kısa sürede mezraya ulaştı. Olca'yı alan ambulans helikopter, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi pistine indi. Sağlık ekiplerine teslim edilen Olca, ambulansla Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Olca'nın tedavisinin sürdüğü belirtildi.

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