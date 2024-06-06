Diyarbakır'da, motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kamerada
DİYARBAKIR'dasürücünün yüzüstü uzanarak kullandığı motosikletle trafiği tehlikeye attığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
DİYARBAKIR'dasürücünün yüzüstü uzanarak kullandığı motosikletle trafiği tehlikeye attığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Orhan Doğan Caddesi üzerinde ismi öğrenilemeyen sürücü, 21 AFJ 489 plakalı motosikletinin üzerine yüzüstü uzanarak trafikte ilerledi. Sürücünün, hem kendisini hem de diğer araç sürücülerini tehlikeye attığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sürücü, bir süre böyle ilerledikten sonra gözden kayboldu.
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