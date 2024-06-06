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        Diyarbakır'da, motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kamerada

        DİYARBAKIR'dasürücünün yüzüstü uzanarak kullandığı motosikletle trafiği tehlikeye attığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 14:48 Güncelleme: 06.06.2024 - 14:50
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        Diyarbakır'da, motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kamerada
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        DİYARBAKIR'dasürücünün yüzüstü uzanarak kullandığı motosikletle trafiği tehlikeye attığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Orhan Doğan Caddesi üzerinde ismi öğrenilemeyen sürücü, 21 AFJ 489 plakalı motosikletinin üzerine yüzüstü uzanarak trafikte ilerledi. Sürücünün, hem kendisini hem de diğer araç sürücülerini tehlikeye attığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sürücü, bir süre böyle ilerledikten sonra gözden kayboldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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