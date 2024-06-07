1 kişinin öldüğü seçim kavgasının firari şüphelisi, kaçarken yangın merdiveninde yakalandı

DİYARBAKIR'da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde oy verme işlemi sırasında çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada öldürülen Emin Çelik (44) cinayetiyle ile ilgili aranan şüphelilerden N.B., jandarmanın düzenlediği operasyonda, kaçmaya çalışırken yangın merdiveninde yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, 31 Mart’ta sabah saatlerinde Sur ilçesi kırsal Ağaçlıdere Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi sırasında çıkan tartışma büyüyerek, silahlı, taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Emin Çelik (44), vücuduna isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti, 2'si ağır 12 kişi de yaralandı. Kavga nedeniyle sağlık ekipleri olay yerine giremezken, bölgeye takviye jandarma ekipleri sevk edildi. Takviye ekiplerin gelmesi ile olay yerine gitmeye çalışan sağlık ekipleri ve gazeteciler, tarafların taşlı ve silahlı saldırısına uğradı. Bu sırada DHA muhabirleri Burak Emek ve Gıyasettin Tetik, ambulansa binerek korunmaya çalıştı. Gazetecilerin bulunduğu otomobilin lastiğine mermi isabet ederken, 2 ambulansta hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 5’i tutuklandı. Diğerleri ise 3’ü adli kontrolle olmak üzere serbest bırakıldı.