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        1 kişinin öldüğü seçim kavgasının firari şüphelisi, kaçarken yangın merdiveninde yakalandı

        DİYARBAKIR'da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy verme işlemi sırasında çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada öldürülen Emin Çelik (44) cinayetiyle ile ilgili aranan şüphelilerden N.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 15:49 Güncelleme: 07.06.2024 - 15:55
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        1 kişinin öldüğü seçim kavgasının firari şüphelisi, kaçarken yangın merdiveninde yakalandı
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        DİYARBAKIR'da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde oy verme işlemi sırasında çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada öldürülen Emin Çelik (44) cinayetiyle ile ilgili aranan şüphelilerden N.B., jandarmanın düzenlediği operasyonda, kaçmaya çalışırken yangın merdiveninde yakalanarak gözaltına alındı.

        Olay, 31 Mart’ta sabah saatlerinde Sur ilçesi kırsal Ağaçlıdere Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi sırasında çıkan tartışma büyüyerek, silahlı, taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Emin Çelik (44), vücuduna isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti, 2'si ağır 12 kişi de yaralandı. Kavga nedeniyle sağlık ekipleri olay yerine giremezken, bölgeye takviye jandarma ekipleri sevk edildi. Takviye ekiplerin gelmesi ile olay yerine gitmeye çalışan sağlık ekipleri ve gazeteciler, tarafların taşlı ve silahlı saldırısına uğradı. Bu sırada DHA muhabirleri Burak Emek ve Gıyasettin Tetik, ambulansa binerek korunmaya çalıştı. Gazetecilerin bulunduğu otomobilin lastiğine mermi isabet ederken, 2 ambulansta hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 5’i tutuklandı. Diğerleri ise 3’ü adli kontrolle olmak üzere serbest bırakıldı.

        FİRARİ ŞÜPHELİNİN ADRESİ BELİRLENDİ

        Olayın ardından firari olarak aranan N.B.’nin yakalanmasına yönelik çalışma yürüten Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, şüphelinin saklandığı adresi tespit etti. JASAT, Jandarma Asayiş Şube Müdürlüğü ve Sur ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri belirlenen adrese operasyon düzenledi. Jandarmayı gören ve kaçmaya çalışan N.B. yangın merdiveninde yakalandı. Savcılıktan alınan izinle yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, farklı ebatlarda 43 mermi ve 1 kılıf ele geçirildi. N.B.’nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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