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        Diyarbakır'da 2 milyon kök kenevir ile 71 kilo esrar ele geçirildi

        DİYARBAKIR'ın Lice, Hani ve Kulp ilçeleri kırsalında düzenlenen 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Arda Şen Narko-Terör Operasyonu'nda 2 milyon 67 bin 550 kök kenevir bitkisi ile 71 kilo esrar ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 17:00 Güncelleme: 07.06.2024 - 17:05
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        Diyarbakır'da 2 milyon kök kenevir ile 71 kilo esrar ele geçirildi
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        DİYARBAKIR’ın Lice, Hani ve Kulp ilçeleri kırsalında düzenlenen 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Arda Şen Narko-Terör Operasyonu'nda 2 milyon 67 bin 550 kök kenevir bitkisi ile 71 kilo esrar ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı tarafından 6-7 Haziran tarihlerinde bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesi içinde saklanan uyuşturucuları ve bunları gizleyenleri bulup adalete teslim etmek amacıyla Lice, Hani ve Kulp ilçeleri kırsalında gerçekleştirilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Arda Şen Narko-Terör Operasyonu, sona erdi. Operasyonda 2 milyon 17 bin 550 kök Hint keneviri, 50 bin kök skunk olmak üzere 2 milyon 67 bin 550 kenevir bitkisi ile 71 kilo esrar ele geçirildi. Kenevir bitkileri numune alındıktan sonra yerinde imha edildi.

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