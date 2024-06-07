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        TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı Katırcıoğlu: Diyarbakır'da, depremde 104 çocuk hayatını kaybetti

        TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, "Asrın felaketinde, Diyarbakır'da 104 çocuğumuzun vefat ettiğini, 29 çocuğumuzun ebeveyn kaybı yaşadığını ne yazık ki üzüntüyle öğrendik" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 17:57 Güncelleme: 07.06.2024 - 18:00
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        TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı Katırcıoğlu: Diyarbakır'da, depremde 104 çocuk hayatını kaybetti
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        TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, "Asrın felaketinde, Diyarbakır'da 104 çocuğumuzun vefat ettiğini, 29 çocuğumuzun ebeveyn kaybı yaşadığını ne yazık ki üzüntüyle öğrendik" dedi.

        TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu (İHİK) bünyesinde kurulan Çocuk Hakları Alt Komisyonu, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu başkanlığında Diyarbakır'da toplandı. Toplantıya AK Parti'den İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, MHP'den Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, CHP'den İzmir Milletvekili Rıfat Turuntay Nalbantoğlu ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

        Vali Ali İhsan Su ile kentte bir dizi ziyaret ve incelemelerde de bulunan Radiye Sezer Katırcıoğlu, DSİ toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, "Maalesef 6 Şubat 2023 tarihinde her birimizi derinden yaralayan, ülkemizin geleceği olan çocuklarımızı da maddi ve manevi olarak tesir eden sayısız acı ve gözyaşına sebep olan büyük depremlerdir, 11 ilimizi sarsan depremler. Yetişkin bireylerde açtığı yaralardan çok daha derin izleri, çocuklarımızda bıraktı. Bu doğrultuda komisyon olarak ilk konumuz deprem mağduru çocuklar oldu. Bu konuyla ilgili komisyonumuz deprem sonrası mağdur olan çocuklarımız için yapılan çalışmaları araştırmak, refakatsiz kalan, ailesinden ayrı düşmüş çocuklarımız ile bunlardan engelli olarak hayatına devam etmeye çalışan çocuklarımıza verilen destekleri dinlemek, en başta eğitim hakkı olmak üzere devletimizce yapılan çalışmaları yerinde görmek, eksikleri tespit etmek, konuyu kamuoyunun gündemine sunmak ve tüm tespitlerimizi bir rapor haline dönüştürerek, üst komisyonumuzun gündemine getirmek amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

        '11 ÇOCUĞUMUZUN UZUV KAYBI VAR'

        İlk günden beri sahada çalıştıklarını anlatan Katırcıoğlu, şöyle konuştu:

        "Alt komisyon olarak bu sabah Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su ile görüşmemizi gerçekleştirdik. Akabinde kurumlarımızın temsilcileriyle bir araya geldik, onlardan bilgi aldık ve yapılan bu toplantıda elde ettiğimiz bilgileri kısaca paylaşmak istiyorum. Asrın felaketinde, Diyarbakır'da 104 çocuğumuzun vefat ettiğini öğrendik. Ben hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Acılı ailelerine de sabırlar diliyorum. Yaralı çocuklarımız var. Onlara da yüce Rabb'imden şifalar diliyorum. 29 çocuğumuzun ebeveyn kaybı yaşadığını ne yazık ki üzüntüyle öğrendik. Ancak enkaz altında bulunamayan ya da kayıp çocuğun olmaması da bizi bir o kadar mutlu etti. Diyarbakır'da yaşanan deprem sonucu enkazdan kurtarılan ve 9'u diğer illerden getirilen 11 çocuğumuzun uzuv kaybı yaşadığını görüyoruz. Bu 11 çocuğumuzun protez işlemlerinin tamamlandığının bilgisini aldık. Zaten onların tespitini yapacağız. Son olarak konteyner kentimizde 620 öğrencimizin bulunduğunu ve sınav döneminde bu öğrencilerimiz için LGS ile YKS sınavlarına yönelik yardımcı kitapların dağıtıldığının bilgisi bize geldi. Ülkemizin geleceğine ışık tutabilmek, aynı acıların tekrar yaşanmasına engel olabilmek için bu acıyı yaşayan çocuklarımızın bilim insanı, mühendis, işçi, doktor, mimar, milletvekili, sanatçı ve hatta belki de cumhurbaşkanı olarak ülkemizin gelişimine büyümesine, kalkınmasına ve çok daha büyük bir ülke olmasına hizmet edebilmelerini sağlamak adına çalışmalarımızı yapıyoruz."

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