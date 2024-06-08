Diyarbakır'da polisten kurban satıcılarına Türkçe ve Kürtçe sahte para uyarısı

DİYARBAKIR’da bayram öncesi 5 ayrı noktada belirlenen kurban satış ve kesim yerlerine giden Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Müdürlüğü ekipleri, sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceğini Türkçe ve Kürtçe uygulamalı anlatarak, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.

Diyarbakır’da Kurban Bayramı öncesi kurban satışı yeri olarak 5 nokta belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, besicilerin sahte para ile dolandırılmalarının önüne geçmek amacıyla bu noktalarda çalışma başlattı. Besiciler, sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceği konusunda Türkçe ve Kürtçe bilgilendirildi. Dolandırıcıların, bayram öncesi özellikle hayvan satışı ve kesimi yapılan bölgeleri hedef seçtiğini belirten ekipler, sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceğini içeren broşür de dağıttı. Ayrıca, şüpheli bir durumla karşılaşılması halinde 112'nin aranması konusunda da bilgilendirme yapıldı.