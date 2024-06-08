Diyarbakır'da isimleri karıştırılan okulların önünde önlem alan polis, 21 adayı sınava yetiştirdi
DİYARBAKIR'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ilk oturumunda birbirlerine 2 kilometre mesafede olan ve önceki sınavlarda isimleri sürekli karıştırılan 2 okulun önünde görevlendirilen motosikletli Yunus timleri, okulları karıştıran 21 öğrenciyi sınava yetiştirdi.
DİYARBAKIR’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ilk oturumunda birbirlerine 2 kilometre mesafede olan ve önceki sınavlarda isimleri sürekli karıştırılan 2 okulun önünde görevlendirilen motosikletli Yunus timleri, okulları karıştıran 21 öğrenciyi sınava yetiştirdi.
Diyarbakır’da 122 okulda öğrenciler YKS'ye girdi. YKS için, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki motosikletli Yunus timleri, okul önlerinde görev aldı. Önceki sınavlarda isimleri sürekli karıştırılan ve birçok öğrencinin bu nedenle geç kaldığı, Yenişehir ilçesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarı üzerindeki Yeni Diyarbakır Lisesi ile 2 kilometre mesafede Şehitlik semtindeki Diyarbakır Lisesi önünde 6 ekip görevlendirildi. Okulların önüne gelip sınav yerini karıştırdıkları belirlenen 21 aday, motosiklete bindirilerek, sınava girecekleri okula götürüldü.
‘YETİŞTİM ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM’
Öğrencilerden Ayjin Sıla Eren, okulun ismini karıştırdığını söyledi. Eren, “Bakmadan geldim hata yaptım. Yetiştim çok teşekkür ederim” dedi.
Öğrencilerden Mahmut Çeri ise, teşekkür ederek, “Allah razı olsun. Okulların isimlerini karıştırdım. Sağ olsunlar beni yetiştirdiler. Allah tekerinize taş değdirmesin. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin” diye konuştu.
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