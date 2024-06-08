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        Diyarbakır'da yıldırım düşen buğday tarlasında 137 dönüm yandı

        DİYARBAKIR'da yıldırımın düştüğü alanda çıkan yangında 137 dönüm ekili buğday kül oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 16:42 Güncelleme: 08.06.2024 - 16:45
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        Diyarbakır'da yıldırım düşen buğday tarlasında 137 dönüm yandı
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        DİYARBAKIR'da yıldırımın düştüğü alanda çıkan yangında 137 dönüm ekili buğday kül oldu.

        Öğle saatlerinde, Sur ilçesi kırsal Küçükakören Mahallesi'nde buğday ekili tarlaya yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Yangını görenler, durumu 112’ye bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Köylülerin de yardımıyla kontrol altına alınıp söndürülen yangında 137 dönüm buğday ekili alan yandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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