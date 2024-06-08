Diyarbakır'da yıldırım düşen buğday tarlasında 137 dönüm yandı

Öğle saatlerinde, Sur ilçesi kırsal Küçükakören Mahallesi'nde buğday ekili tarlaya yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Yangını görenler, durumu 112’ye bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Köylülerin de yardımıyla kontrol altına alınıp söndürülen yangında 137 dönüm buğday ekili alan yandı.

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