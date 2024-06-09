Muş'tan Diyarbakır'a hayvan satmaya gelen Samet, 10 gündür kayıp

DİYARBAKIR'ahayvan satmak için Muş'tan gelen Samet Akın'dan (22) 10 gündür haber alınamıyor.

Muş'tan Diyarbakır- Mardin kara yolundaki canlı hayvan borsasına hayvan satmak için gelen Samet Akın'dan haber alamayan yakınları, 30 Mayıs'ta otomobilinde cüzdanı ile cep telefonunu buldu. Yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu. Samet Akın'ı bulmak için çalışma başlatılırken, amcası Cezmi Akı, "Eğer bizi görüyorsa geri gelsin. Ailesi olarak onu bekliyoruz. Hem polisin hem de bizim çalışmalarımız sürüyor. En kısa zamanda Samet'i görenler mutlaka ya bize ya da polise bildirsin" dedi.