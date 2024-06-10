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        Diyarbakır'da iki grup arasında bıçaklı ve sopalı kavga: 3 yaralı

        DİYARBAKIR'da iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 00:36 Güncelleme: 10.06.2024 - 00:40
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        Diyarbakır'da iki grup arasında bıçaklı ve sopalı kavga: 3 yaralı
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        DİYARBAKIR’da iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

        Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, büyüyerek bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada İ.E. ile T.R.A. sırt ve bacaklarından bıçakla, B.Y. de sopa ve yumruk darbeleri ile yaralandı. Kavgada bir işyerinin de camları kırıldı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan İ.E.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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