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        25 yıl sonra 'gebelik' sevinci

        VAN'da yaşayan, 25 yıldır evli Saadet Dağ (43), yumurta rezervi kötü olduğu için çocuk sahibi olamayınca, 2019'da Ankara'da, 2021'de de İstanbul'da özel bir hastaneye başvurarak tüp bebek tedavisi olmak istedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 11:33 Güncelleme: 10.06.2024 - 11:35
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        25 yıl sonra 'gebelik' sevinci
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        VAN’da yaşayan, 25 yıldır evli Saadet Dağ (43), yumurta rezervi kötü olduğu için çocuk sahibi olamayınca, 2019’da Ankara’da, 2021’de de İstanbul’da özel bir hastaneye başvurarak tüp bebek tedavisi olmak istedi. Olumsuz sonuçlanan tedavilerin ardından Diyarbakır’a gelen Dağ, Dicle Üniversitesi Hastanesi Tüp Bebek Merkezi’ne başvurdu. Tedaviye alınan Dağ’a uygulanan tek embriyo transferi ilk denemede başarılı oldu. Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Nurullah Peker, “Hastamıza yaptığımız ilk tüp bebek denemesinde tek embriyo transferiyle güzel haberi verdik. Bugün de gebelik kesesini gördük. Hem onlar için hem de bizler için gerçekten yorucu ve zor bir süreçti. Ama sürecin sonu çok şükür güzel oldu. Bundan dolayı mutluyuz” dedi.

        Van’ın Erciş ilçesinde 1999’da Mehmet Hanefi Dağ ile evlenen 43 yaşındaki Saadet Dağ, yumurta rezervi kötü olduğu için çocuk sahibi olamayınca, 2019’da Ankara’da, 2021’de de İstanbul’da özel bir hastaneye başvurarak tüp bebek tedavisi olmak istedi. Olumsuz sonuçlanan tedavilerin ardından Diyarbakır’a gelen Dağ, Dicle Üniversitesi Hastanesi Tüp Bebek Merkezi’ne başvurdu. Tedaviye alınan Dağ’a uygulanan tek embriyo transferi ilk denemede başarılı oldu. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekim Yardımcısı ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Nurullah Peker, Dağ’a müjdeli haberi verdiklerini belirterek, “Burada, kamuda devletimizin vermiş olduğu imkanlarla rektörlüğümüzün ve başhekimliğimizin bizi desteklemeleriyle hastalarımıza hizmet vermekteyiz. Ayda yaklaşık 50 tüp bebek hastamız bulunmaktadır. Hastamızda daha öncesinde Ankara ve İstanbul’da 2 başarısız tüp bebek denemesi mevcuttu. Hastamıza yaptığımız ilk tüp bebek denemesinde tek embriyo transferiyle güzel haberi verdik. Bugün de gebelik kesesini gördük. Hem onlar için hem de bizler için gerçekten yorucu ve zor bir süreçti. Ama sürecin sonu çok şükür güzel oldu. Bundan dolayı mutluyuz” ifadelerini kullandı.

        ‘DAHA AZ BİR ÜCRET İLE DAHA YÜKSEK BAŞARI’

        Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tüp Bebek Merkezi Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Sıddık Evsen ise “Merkezimiz yaklaşık 4 yıldır Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde kamu hizmeti veren tek merkezdir. Burada bizim önceliğimiz tüp bebek merkezinde daha az bir ücret ile daha yüksek bir başarı elde etmektir. Saadet Hanım ve eşi de bize geldiğinde tüp bebek kararı aldığımızda başarıya inandığımız için buna başlamıştık. Güzel bir sonuçla devam ettiriyoruz. İnşallah doğumunu da görürüz. Sonraki süreçte de diğer hastalarımıza da inşallah devletimizin imkanlarıyla hizmet vermeyi planlıyoruz” diye konuştu.

        ‘ŞU AN BU MUTLULUĞUMU ANLATAMAM’

        Doktorların verdiği habere sevinen Saadet Dağ, evliliğinin 25’inci yılında anne olacağını belirterek, şöyle konuştu:

        “Daha önce ilk denemem 2019’da Ankara’da oldu. Maddi olarak da bayağı yıprandık. Ondan sonra da 2021’de İstanbul’da özel bir hastanede yaptık. O zamanın parası 250 bin lira paramız gitti. Şu anda Diyarbakır’ı tercih ettik. Allah razı olsun Nurullah Hoca'dan ve ekibinden. Allah devletimizden, herkesten razı olsun. Şu an bu mutluluğumu anlatamam. Hem heyecanlıyım hem de mutluyum. 25 yıldan sonra bu heyecanı duymak da güzel bir şey. Anlatılmaz ki bu. Heyecanını, duygunu nasıl anlatabilirsin. Nurullah Hoca ilk transfer yaptıktan sonra dedi ki; sen şunu düşün, artık annesin. Gebe kalacak mıyım? diye düşünme, anne olduğunu hisset. Anneliğini hiçbir zaman bırakma, ben yanındayım. Allah kendisinden razı olsun.”

        Eşi Mehmet Hanefi Dağ ise bu anı çok beklediklerini belirterek, “Tabii biz çocuk hasretiyle çok kaldık. Ankara ve İstanbul’da 2 tane büyük hastanede bu işi denedik, başarısız olduk. Daha sonra Diyarbakır Dicle Üniversitesi bize nasip oldu, geldik güzel başarılar elde ettik. Dua ediyorum. Allah ülkemizin, devletimizin imkanlarını daha da ziyade etsin” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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