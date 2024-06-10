Diyarbakır'da kuvvetli rüzgarda ağaç devrildi

Kentte gün içinde aralıklarla etkili olan kuvvetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle Yenişehir Mahallesi Lise Caddesi'nde kaldırımın kenarındaki ağaç, elektrik panosunun üzerine devrildi. İhbarla olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ağacı kaldırmak için çalışma başlattı. Diyarbakır-Silvan kara yolunda da bazı reklam tabelaları eğildi.

DİYARBAKIR'da kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaç devrildi, Silvan kara yolundaki bazı reklam tabelaları da eğildi.

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