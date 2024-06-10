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        Diyarbakır'da sakatat yüklü minibüs dereye uçtu: 5 yaralı

        DİYARBAKIR- Mardin karayolunda kontrolden çıkarak dereye uçan sakatat yüklü kapalı kasa minibüsteki 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 18:51 Güncelleme: 10.06.2024 - 18:55
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        Diyarbakır'da sakatat yüklü minibüs dereye uçtu: 5 yaralı
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        DİYARBAKIR- Mardin karayolunda kontrolden çıkarak dereye uçan sakatat yüklü kapalı kasa minibüsteki 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır-Mardin karayolu 12’nci kilometresinde meydana geldi. Baran Solmaz yönetimindeki 21 VCE 77 plakalı sakatat yüklü kapalı kasa minibüs, kontrolden çıkarak Zemzem Deresi’ne uçtu. Kazada minibüsteki 5 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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