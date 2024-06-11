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        Diyarbakır'da yasa dışı bahis şebekesine 'Gülle' operasyonu: 10 tutuklama

        DİYARBAKIR'da yasa dışı bahis oynatan şebekeye polisin düzenlediği 'Gülle' operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 09:57 Güncelleme: 11.06.2024 - 10:00
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        Diyarbakır'da yasa dışı bahis şebekesine 'Gülle' operasyonu: 10 tutuklama
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        DİYARBAKIR'da yasa dışı bahis oynatan şebekeye polisin düzenlediği ‘Gülle’ operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı. Hesaplarında 100 milyon 220 bin TL para hareketliliği tespit edilen şüphelilerden 10’u tutuklandı, 6’sı adli kontrolle serbest bırakıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal devriye sırasında yasa dışı bahis oynatan şebekeyi tespit etti. Polisler, 2 aylık fiziki takiple 16 şüphelinin internet kafe görünümlü iş yerlerini kullandıklarını belirledi. Şüphelilerin, bahis oynamak isteyen kişileri referansla içeri aldıkları ve kapılarını sürekli kilitli tutarak polis baskınına karşı önlem aldıkları ortaya çıktı. Belirlenen 16 şüphelinin adresine eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi, şüpheliler gözaltına alındı. Şebekenin yasa dışı bahis oynattığı hesaplarda 100 milyon 220 bin TL'lik para hareketliliği tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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