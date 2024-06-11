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        Düğünde atılan hava fişekler kalabalığın arasında patladı: 5 yaralı

        DİYARBAKIR'dadüğünde damdan atılan havai fişekler kalabalığın arasında patladı, damat dahil 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 10:41 Güncelleme: 11.06.2024 - 10:45
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        Düğünde atılan hava fişekler kalabalığın arasında patladı: 5 yaralı
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        DİYARBAKIR'dadüğünde damdan atılan havai fişekler kalabalığın arasında patladı, damat dahil 5 kişi yaralandı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Silvan ilçesi kırsal Beypınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; düğün sırasında 3 katlı evin damından atılan havai fişekler kalabalığın arasında patladı. Damat Lokman B. ile Mehmet Berat E., Azize G., Fatma B. ve Kerem C., çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Dr. Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yüzünden yaralanan Kerem C. ise Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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