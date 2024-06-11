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        İlk hırsızlığını, hırsız yakınını ziyarete gittiği cezaevinde yaptı, yakalandı

        DİYARBAKIR'da'hırsızlık' suçundan cezaevinde olan sevgilisini ziyaret eden ablasını bekleyen S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 11:16 Güncelleme: 11.06.2024 - 11:20
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        İlk hırsızlığını, hırsız yakınını ziyarete gittiği cezaevinde yaptı, yakalandı
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        DİYARBAKIR'da'hırsızlık' suçundan cezaevinde olan sevgilisini ziyaret eden ablasını bekleyen S.K. (15) isimli kız çocuğu, infaz koruma memurunun saklama dolabındaki cep telefonunu çaldı. O anlar kameraya yansırken, herhangi bir suç kaydı bulunmayan şüpheli yakalandı.

        Olay, Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'ndeki D Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda meydana geldi. S.K., ablası ile cezaevine gitti. S.K.'nin ablası, burada 'hırsızlık' suçundan yatan sevgilisi ile görüşürken arama noktasında bekleyen S.K., saklama dolabında duran infaz koruma memurunun cep telefonunu çaldı. Görüş sonrası S.K. ile ablası, olay yerinden ayrıldı. İnfaz koruma memuru, mesai bitiminde cep telefonunun çalındığını fark etti. Güvenlik kameraları incelendi, S.K.'nin cep telefonunu çaldığı belirlendi. Şikayet sonrası çalışma başlatan Huzur Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı ekipler, şüpheliyi adresinde yakaladı, çalınan telefon da bulundu. S.K.'nin herhangi bir suç kaydı olmadığı belirlenirken, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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