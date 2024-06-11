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        Oy verme esnasında çıkan kavgada 1 kişinin öldüğü kırsal mahallede, jandarma eşliğinde 'hasat' başladı

        DİYARBAKIR'da, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy verme işlemleri sırasında çıkan silah, taş ve sopalı kavgada 1 kişinin öldüğü kırsal Ağaçlı Mahallesi'nde husumetli aileler, tarlalarının hasatlarına jandarma ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleriyle başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 18:36 Güncelleme: 11.06.2024 - 18:40
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        Oy verme esnasında çıkan kavgada 1 kişinin öldüğü kırsal mahallede, jandarma eşliğinde 'hasat' başladı
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        DİYARBAKIR'da, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy verme işlemleri sırasında çıkan silah, taş ve sopalı kavgada 1 kişinin öldüğü kırsal Ağaçlı Mahallesi'nde husumetli aileler, tarlalarının hasatlarına jandarma ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleriyle başladı.

        Olay, 31 Mart günü sabah saatlerinde Sur ilçesi kırsal Ağaçlıdere Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi sırasında aileler arasında çıkan tartışma büyüyerek, silah, taş ve sopalı kavgaya dönüştü. Emin Çelik (44), vücuduna isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti, 2'si ağır 12 kişi de yaralandı. Kavga nedeniyle sağlık ekipleri olay yerine giremezken, bölgeye takviye jandarma ekipleri sevk edildi. Takviye ekiplerin gelmesi ile olay yerine gitmeye çalışan sağlık ekipleri ve gazeteciler, tarafların taş ve silahlı saldırısına uğradı. Bu sırada DHA muhabirleri Burak Emek ve Gıyasettin Tetik, ambulansa binerek korunmaya çalıştı. Gazetecilerin bulunduğu otomobilin lastiğine mermi isabet ederken, 2 ambulansta da hasar meydana geldi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 5’i tutuklandı. Diğerleri ise 3’ü adli kontrolle olmak üzere serbest bırakıldı.

        HASAT İÇİN YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

        Mahallede ekili 3 bin dönümlük arazide hasat dönemi başlarken, jandarma ekipleri de giriş ve çıkışlar ile tarla yakınlarında yoğun güvenlik önlemi aldı. Mahalleye giren araçtakilerin kimlik kontrolleri yapılırken, ekiplerin hasadın sonuna kadar güvenlik önlemlerini sürdüreceği öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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