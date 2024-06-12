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        Diyarbakır'da PKK/KCK soruşturmasında eski HDP'li başkanla birlikte 6 kişi tutuklandı

        DİYARBAKIR'da yürütülen PKK/KCK soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında eski HDP'li Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın da bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 01:44 Güncelleme: 12.06.2024 - 01:45
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        Diyarbakır'da PKK/KCK soruşturmasında eski HDP'li başkanla birlikte 6 kişi tutuklandı
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        DİYARBAKIR'da yürütülen PKK/KCK soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında eski HDP'li Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın da bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı.

        Ergani ilçesinde, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK/KCK'nın Ergani yapılanmasında yer aldıkları, örgütün talimatları doğrultusunda düzenlenen etkinliklere katıldıkları, örgütle iltisaklı derneklere finansman sağladıkları, öldürülen teröristlerin cenaze ile taziyelerine katıldıkları ve yakınlarını işe aldıkları iddiasıyla 7 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. 8 Haziran’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında eski HDP'li Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüphelinin de yakalanmasına çalışılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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