Diyarbakır'da PKK/KCK soruşturmasında eski HDP'li başkanla birlikte 6 kişi tutuklandı

Ergani ilçesinde, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK/KCK'nın Ergani yapılanmasında yer aldıkları, örgütün talimatları doğrultusunda düzenlenen etkinliklere katıldıkları, örgütle iltisaklı derneklere finansman sağladıkları, öldürülen teröristlerin cenaze ile taziyelerine katıldıkları ve yakınlarını işe aldıkları iddiasıyla 7 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. 8 Haziran’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında eski HDP'li Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüphelinin de yakalanmasına çalışılıyor.

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