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        Kız öğrenci okul önünde bıçaklandı

        DİYARBAKIR'da bir ortaokulun önünde 8'inci sınıf öğrencisi S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 15:24 Güncelleme: 12.06.2024 - 15:30
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        Kız öğrenci okul önünde bıçaklandı
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        DİYARBAKIR’da bir ortaokulun önünde 8’inci sınıf öğrencisi S.İ.D. tartıştığı kişi tarafından kolundan bıçakla yaralandı. Hastaneye kaldırılan kız öğrencinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Olay, öğle saatlerinde Bağlar İlçesi Bağcılar Mahallesi Şehit Birkan Gündüz Ortaokulu önünde meydana geldi. 8'inci sınıf öğrencisi S.İ.D. isimli kız öğrenci, bilinmeyen bir nedenle tartıştığı kimliği belirsiz kişi tarafından, kolundan bıçakla yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. S.İ.D., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

        S.İ.D.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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