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        FLAŞ

        DiyarbakırBaro Başkanı Tahir Elçi'nin, 2015'te basın açıklaması yaptığı sırada vurularak öldürülmesiyle ilgili davanın karar duruşmasında mahkeme, sanık 3 polisin beraatine karar verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 17:08 Güncelleme: 12.06.2024 - 17:08
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        DiyarbakırBaro Başkanı Tahir Elçi'nin, 2015’te basın açıklaması yaptığı sırada vurularak öldürülmesiyle ilgili davanın karar duruşmasında mahkeme, sanık 3 polisin beraatine karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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