Diyarbakır'da metruk evin tavanı çöktü
DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde tek katlı metruk evin tavanı çöktü.
DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde tek katlı metruk evin tavanı çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'nde meydana geldi. 391'inci sokakta bulunan tek katlı metruk evin tavanı, bilinmeyen nedenle çöktü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde evde kimsenin olmadığı belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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