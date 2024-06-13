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        Diyarbakır'da 'güzellik salonları'nda fuhuşa 'Matruşka' operasyonu: 8 tutuklama

        DİYARBAKIR'da 'masaj ve güzellik salonu' adı altında fuhuş yapıldığını tespit eden polis, düzenlediği 'Matruşka' operasyonuyla 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 09:44 Güncelleme: 13.06.2024 - 09:50
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        Diyarbakır'da 'güzellik salonları'nda fuhuşa 'Matruşka' operasyonu: 8 tutuklama
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        DİYARBAKIR'da 'masaj ve güzellik salonu' adı altında fuhuş yapıldığını tespit eden polis, düzenlediği 'Matruşka' operasyonuyla 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, plazalarda 'masaj ve güzellik salonları' adı altında fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Kentteki bazı plazalardaki güzellik merkezleri ve masaj salonları takibe alındı. 2 aylık teknik takipte güzellik merkezi ve masaj salonu işletmecilerinin ve çalışanlarının 25 ayrı olaya karıştıkları, telefonda görüşmelerinde fuhuş için şifreli konuştukları ve müşterilerini özel odalarda ağırladıkları tespit edildi. Polis ekipleri, takibin ardından 'Matruşka' adı verilen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ile mermiler, delil niteliğindeki cep telefonları ve bilgisayarlar ele geçirildi. Fuhuş yapılan iş yerleri mühürlenip, idari para cezası kesildi. Öte yandan yapılan çalışmalarda 25 ayrı olaya karışan şüphelilerin silahla tehdit, yaralama olaylarına da karıştığı ve bazı kişilerden zorla para istedikleri ortaya çıktı. Gözaltına alınan 8 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede 'Fuhşa aracılık ve yer temin etmek' suçundan tutuklandı.

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