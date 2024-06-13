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        Diyarbakır'da otobüsün çarptığı kadın öldü; kaza kamerada

        DİYARBAKIR'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüsün çarptığı Havva Polat yaşamını yitirirken, kaza anı da güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 22:43 Güncelleme: 13.06.2024 - 22:45
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        Diyarbakır'da otobüsün çarptığı kadın öldü; kaza kamerada
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        DİYARBAKIR'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüsün çarptığı Havva Polat yaşamını yitirirken, kaza anı da güvenlik kamerasına yansıdı. 

        Kaza, akşam saatlerinde Bağlar ilçesinde meydana geldi. Semt pazarına gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Havva Polat'a, A.U. yönetimindeki 21 AAF 203 plakalı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne ait şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüs çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Havva Polat'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polat'ın cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Şoför A.U. ise gözaltına alındı.

        Güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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