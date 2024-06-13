Diyarbakır'da otobüsün çarptığı kadın öldü; kaza kamerada

DİYARBAKIR'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüsün çarptığı Havva Polat yaşamını yitirirken, kaza anı da güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Bağlar ilçesinde meydana geldi. Semt pazarına gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Havva Polat'a, A.U. yönetimindeki 21 AAF 203 plakalı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne ait şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüs çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Havva Polat'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polat'ın cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Şoför A.U. ise gözaltına alındı.