Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Tarla dönüşü traktör gölete düştü; sürücü öldü

        DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde tarlada çalıştıktan sonra dönüş yolunda traktörüyle sulama göletine düşen Mehmet Çakmak (61), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 11:18 Güncelleme: 15.06.2024 - 11:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tarla dönüşü traktör gölete düştü; sürücü öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR’ın Çermik ilçesinde tarlada çalıştıktan sonra dönüş yolunda traktörüyle sulama göletine düşen Mehmet Çakmak (61), hayatını kaybetti.

        Olay, dün akşam saatlerinde Çermik ilçesi kırsal Kalecik Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet Çakmak traktörle tarlasında çalıştı. Çakmak’ın akşam eve dönmemesi üzerine yakınları tarlaya gitti. Yakınları Çakmak'ı bulmayınca 112'yi arayıp kayıp olduğunu söyledi. Bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri, Çakmak’ın traktörüyle tarlaya yakın sulama için yapılan gölete düştüğünü belirledi. Çakmak’ın cansız bedeni dalgıç ekiplerin çalışmasıyla çıkarılarak otopsi için adli tıpa kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        "Kraliçe arı var" dediler uyuşturucu çıktı
        "Kraliçe arı var" dediler uyuşturucu çıktı
        Otoyollar akıcı yoğun! Kara yollarında son durum!
        Otoyollar akıcı yoğun! Kara yollarında son durum!
        Bayram trafiğine anlık takip
        Bayram trafiğine anlık takip
        Münih'te Mourinho şov!
        Münih'te Mourinho şov!
        Biri 4, diğeri 3 yaşında! Kulağı kopma noktasına geldi! Kreşte dehşet!
        Biri 4, diğeri 3 yaşında! Kulağı kopma noktasına geldi! Kreşte dehşet!
        Baba-kız kavuştu
        Baba-kız kavuştu
        Kadını dövdü, parasını gasp etti! Şikayetçi olunca vurdu!
        Kadını dövdü, parasını gasp etti! Şikayetçi olunca vurdu!
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        "AP seçimlerinin dinamikleri farklı"
        "AP seçimlerinin dinamikleri farklı"
        EURO 2024 rekorla başladı!
        EURO 2024 rekorla başladı!
        İlk 50’deki en iyi 10 animasyon filmi
        İlk 50’deki en iyi 10 animasyon filmi
        Haftanın gündemi Taylor
        Haftanın gündemi Taylor
        Kafein kahveden nasıl ayrılır?
        Kafein kahveden nasıl ayrılır?
        Görkemli açılış!
        Görkemli açılış!
        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem
        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem
        Sadece yürüyerek fit kalmak mümkün mü?
        Sadece yürüyerek fit kalmak mümkün mü?
        Yaren ilkokul 1'i bitirmişti! Ailesiyle denize girdi!
        Yaren ilkokul 1'i bitirmişti! Ailesiyle denize girdi!
        Kurban etinin yenilme saatine dikkat!
        Kurban etinin yenilme saatine dikkat!
        Kiralık araçta 'sahte' site uyarısı
        Kiralık araçta 'sahte' site uyarısı

        Benzer Haberler

        "Bayramı acil serviste geçirmemek için kurbanı ehline kestirin" uyarısı
        "Bayramı acil serviste geçirmemek için kurbanı ehline kestirin" uyarısı
        Babalar Günü'nde de evlatları için nöbette olacaklar
        Babalar Günü'nde de evlatları için nöbette olacaklar
        Diyarbakır'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Diyarbakır Valisi Su'dan Kurban Bayramı mesajı
        Diyarbakır Valisi Su'dan Kurban Bayramı mesajı
        Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerce 31 yıl önce şehit edilen Neşe öğretmen a...
        Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerce 31 yıl önce şehit edilen Neşe öğretmen a...
        MÜSİAD Diyarbakır Şube Başkanı Bozkuş'tan Vali Su'ya veda ziyareti
        MÜSİAD Diyarbakır Şube Başkanı Bozkuş'tan Vali Su'ya veda ziyareti