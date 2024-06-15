Tarla dönüşü traktör gölete düştü; sürücü öldü

DİYARBAKIR’ın Çermik ilçesinde tarlada çalıştıktan sonra dönüş yolunda traktörüyle sulama göletine düşen Mehmet Çakmak (61), hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Çermik ilçesi kırsal Kalecik Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet Çakmak traktörle tarlasında çalıştı. Çakmak’ın akşam eve dönmemesi üzerine yakınları tarlaya gitti. Yakınları Çakmak'ı bulmayınca 112'yi arayıp kayıp olduğunu söyledi. Bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri, Çakmak’ın traktörüyle tarlaya yakın sulama için yapılan gölete düştüğünü belirledi. Çakmak’ın cansız bedeni dalgıç ekiplerin çalışmasıyla çıkarılarak otopsi için adli tıpa kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.