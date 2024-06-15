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        Diyarbakır'da akraba aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

        DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 15:45 Güncelleme: 15.06.2024 - 15:50
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        Diyarbakır'da akraba aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
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        DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Olay, öğle saatlerinde Lice ilçesi kırsal Abalı Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Ahmet Çelik (57), S.Ç. (37) ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Lice ve Hani devlet hastanelerine sevk edildi. Ahmet Çelik, Lice'de yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çelik'in cenazesi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan S.Ç. ise Lice Devlet Hastanesi'nden Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Jandarma mahallede güvenlik önlemi alırken, olaya karışan bazı şüpheliler gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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