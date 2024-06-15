Yaya geçidinde kadına çarparak ölümüne sebep otobüs şoförü tutuklandı

DİYARBAKIR'da, yaya geçidinden yolun karşısına geçerken otobüsün çarpması sonucu hayatını kaybeden Havva Polat (63) defnedildi. Gözaltına alınan otobüs şoförü Agit U. tutuklandı.

Kaza, 13 Haziran’da akşam saatlerinde Bağlar ilçesinde meydana geldi. Semt pazarına gitmek için yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Havva Polat'a, Agit U. yönetimindeki 21 AAF 203 plakalı şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüs çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Havva Polat'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polat'ın cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edilerek Sur ilçesi kırsal Erimli Mahallesi’nde toprağa verildi. Gözaltına alınan Agit U., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaza anı ise otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.