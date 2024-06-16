Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da kayıp akraba çocukları Sude ve Zeynep için ekipler seferber oldu

        DİYARBAKIR'ın Hani ilçesi kırsal Kuyular Mahallesi'nde kaybolan akraba çocukları Sude Özkılıç (5) ve Zeynep Özkaya (4) için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 00:33 Güncelleme: 16.06.2024 - 00:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da kayıp akraba çocukları Sude ve Zeynep için ekipler seferber oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR’ın Hani ilçesi kırsal Kuyular Mahallesi’nde kaybolan akraba çocukları Sude Özkılıç (5) ve Zeynep Özkaya (4) için arama çalışması başlatıldı.

        Hani ilçesi kırsal Kuyular Mahallesi’nde saat 15.00 sıralarında kaybolan akraba çocukları Sude Özkılıç ve Zeynep Özkaya’yı yakınları kendi imkanlarıyla bulmaya çalıştı. Aramadan sonuç alamayan aileler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’nde bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlçe Kaymakamı Abdullah Yüksel de ekiplerle arama çalışmasına katıldı. Arama çalışmaları sürerken, Kaymakam Yüksel, “Öğlen saat 15.30 civarında çocuklar kaybolmuş, aileler de önce kendi aralarında aramış, bulamayınca akşam jandarmaya haber veriyor. Gelen bilgi üzerine mahallede arama çalışması başlattık” dedi.

        Sude ve Zeynep'in bulunması için ekiplerin çalışması sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bir kurban bayramı klasiği
        Bir kurban bayramı klasiği
        Orantısız güç kullanan polis tutuklandı
        Orantısız güç kullanan polis tutuklandı
        Hatay'da hüzünlü arife
        Hatay'da hüzünlü arife
        Bayramda ulaşımın ücretsiz olacağı yerler
        Bayramda ulaşımın ücretsiz olacağı yerler
        Eylem Tok ve oğlu 'sahte pasaport almaya çalıştı' iddiası
        Eylem Tok ve oğlu 'sahte pasaport almaya çalıştı' iddiası
        İkiz fil doğdu
        İkiz fil doğdu
        Eski eşini ve arkadaşını tüfekle öldürdü
        Eski eşini ve arkadaşını tüfekle öldürdü
        Denize düşen kızını kurtarmak isteyen baba öldü
        Denize düşen kızını kurtarmak isteyen baba öldü
        Eşini ve üvey kızını vurup canına kıydı
        Eşini ve üvey kızını vurup canına kıydı
        Son şampiyon galibiyetle başladı!
        Son şampiyon galibiyetle başladı!
        İsrailliler bir kez daha meydanlara indi
        İsrailliler bir kez daha meydanlara indi
        İspanya'ya tek yarı yetti!
        İspanya'ya tek yarı yetti!
        İrlanda'da İsrail'le ticaret protestosu
        İrlanda'da İsrail'le ticaret protestosu
        Yamal en genç oyuncu oldu
        Yamal en genç oyuncu oldu
        Beşiktaş, Gabriel Paulista'nın maliyetini açıkladı!
        Beşiktaş, Gabriel Paulista'nın maliyetini açıkladı!
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        "Demek ki hazmedemediler"
        "Demek ki hazmedemediler"
        İlk 50’deki en iyi 10 animasyon filmi
        İlk 50’deki en iyi 10 animasyon filmi
        Münih'te Mourinho şov!
        Münih'te Mourinho şov!
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri

        Benzer Haberler

        Muş'tan Diyarbakır'a kurbanlık hayvan getiren gençten 16 gündür haber alına...
        Muş'tan Diyarbakır'a kurbanlık hayvan getiren gençten 16 gündür haber alına...
        Diyarbakır Valisi Su, Kurban Bayramı dolayısıyla alınan tedbirleri inceledi
        Diyarbakır Valisi Su, Kurban Bayramı dolayısıyla alınan tedbirleri inceledi
        Yaya geçidinde kadına çarparak ölümüne sebep otobüs şoförü tutuklandı
        Yaya geçidinde kadına çarparak ölümüne sebep otobüs şoförü tutuklandı
        Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinde çarşı ve pazarlarda bayram havası
        Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinde çarşı ve pazarlarda bayram havası
        Diyarbakır'da akraba aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
        Diyarbakır'da akraba aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
        Diyarbakırlı öğrenciler tasarrufun önemi ilişkin şarkı hazırlandı
        Diyarbakırlı öğrenciler tasarrufun önemi ilişkin şarkı hazırlandı