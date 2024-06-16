Evlat nöbetinde buruk bayram ve Babalar Günü

DİYARBAKIR'da HDP binası önünde kurulan çadırda evlat nöbeti tutan aileler, Kurban Bayramı'na ve Babalar Günü'ne bir kez daha buruk girdi. 2015 yılında 15 yaşında kaçırılan oğlu Özkan için eylemini sürdüren Süleyman Aydın, "Babalar Günü olmayan babalarız. Evlerine ateş düşen babalarız. Kurban Bayramı'nda herkes bayramlaşırken, burada kendi aramızda bayramlaştık. Evlat mücadelemize HDP kapısında devam ediyoruz" dedi.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı. 375 ailenin dönüşümlü olarak 1749 gündür sürdürdüğü eylemde; şu ana kadar 53 aile, çocuğuna kavuştu. Evlat nöbetindeki 10'uncu bayrama ve 4'üncü Babalar Günü'ne buruk giren aileler, çocuklarına teslim olmaları yönünde çağrı yaptı.