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        Durumu ağırlaşan Emre, babasının böbreğiyle hayata tutundu: Gerekirse diğerini de veririm

        DİYARBAKIR'da doğuştan nefes ve yürüme zorluğu çeken ve 5 yaşında böbrek yetmezliği teşhisi konulan Emre Kaçmaz (11), babasının böbreği ile hayata sarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 11:31 Güncelleme: 16.06.2024 - 11:35
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        Durumu ağırlaşan Emre, babasının böbreğiyle hayata tutundu: Gerekirse diğerini de veririm
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        DİYARBAKIR'da doğuştan nefes ve yürüme zorluğu çeken ve 5 yaşında böbrek yetmezliği teşhisi konulan Emre Kaçmaz (11), babasının böbreği ile hayata sarıldı. Baba Mustafa Kaçmaz (52), "Doktorlar, bize oğlumun ameliyatı kaldıramayacağı için 'Ameliyatı 18 yaşına kadar bekletelim, bünyesi ameliyata dayansın' dedi. Çocuğumun durumu ağırlaştı, böbreğimi verdim. Gerekirse diğerini de veririm" dedi.

        Sur ilçesi kırsal Büyükakören Mahallesi'nde yaşayan Mustafa ve Halise Kaçmaz (49) çiftinin 6 çocuğundan en küçüğü Emre Kaçmaz, doğuştan yürüme ve nefes alma zorluğu yaşadı. Anne ve babası, Emre'yi tedavi ettirmek için farklı hastanelere götürdü ancak 5 yaşına kadar bir tanı konulamadı. 5 yıl önce Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Nefroloji Merkezi'ne götürülen Emre'nin böbrek yetmezliği olduğu tespit edildi. 5 yıl boyunca tedavi gören Emre, daha sonra Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi. Organ nakli için bünyesinin sağlam olması beklenen Emre'nin durumu ağırlaşınca Organ Nakli Merkezi'nde anne ve babasından kan örneği alındı. Babasının kanı uyuşunca, Emre'ye böbrek nakli yapıldı. Başarılı geçen ameliyatın ardından normal servise alınan Emre, babasından aldığı böbrekle hayata tutundu.

        'MUTLUYUM, ÖLSEM DE GAM YEMEM'

        Mustafa Kaçmaz, 5 yaşına kadar oğluna teşhis konulamadığını söyleyerek, "5 yaşından sonra böbreklerinin ufak olduğunu ve çalışmadığını söylediler. Doktorlar, bize oğlumun ameliyatı kaldıramayacağı için 'Ameliyatı 18 yaşına kadar bekletelim, bünyesi ameliyata dayansın' dedi. Çocuğumun durumu ağırlaştı, böbreğimi verdim. Allah razı olsun, çocuğum da iyi, ben de iyiyim. Mutluyum, ölsem de gam yemem. 6 çocuğum var, Emre en küçüğüdür. Emre, beni dünyaya bağladı zaten. Emre olmasa yaşayamam. Ona iki böbreğimi birden veririm, bir tane değil. Gerekirse diğerini de veririm" dedi. Anne Halise Kaçmaz da "Ben de test yaptırdım. Eşimle kan verdik. Benimki uyuşmadı ancak eşiminki uydu. Bütün doktorlar ve hemşirelere çok teşekkür ederim, çok mutluyuz. Herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.

        'ŞU AN BÖBREKLERİ ÇOK İYİ ŞEKİLDE ÇALIŞIYOR'

        Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi Mesul Müdürü Doç. Dr. Ramazan Danış, 12 yıllık geçmişi olan bir merkez olduklarını belirterek, "Hastamız doğuştan böbrek yetmezliği sorunu yaşayan bir çocuk. 1 seans diyalize alındı. Doğuştan böbrekleri küçük olduğundan yaşamını idame ettirmesi için ya ömür boyu diyalize girmesi gerekiyordu ya da nakil yapılması lazımdı. Bu konuda 6 çocuk sahibi babası gönüllü oldu. Şu an böbrekleri çok iyi şekilde çalışıyor. Hastamız ve babası sağlıklı. Daha önce hastalarımızın çoğu şehir dışına çıkıyordu, içimde bir yaraydı bu. Ama bunu gururla söyleyebilirim, ekip olarak Diyarbakır'da ve Türkiye'de sayılı bir yer haline geldik. 450'ye yakın naklimizi yaptık. Artık hastalarımızın böbrek nakli için başka bir kente gitmesine gerek yok" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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