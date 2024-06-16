Durumu ağırlaşan Emre, babasının böbreğiyle hayata tutundu: Gerekirse diğerini de veririm

DİYARBAKIR'da doğuştan nefes ve yürüme zorluğu çeken ve 5 yaşında böbrek yetmezliği teşhisi konulan Emre Kaçmaz (11), babasının böbreği ile hayata sarıldı. Baba Mustafa Kaçmaz (52), "Doktorlar, bize oğlumun ameliyatı kaldıramayacağı için 'Ameliyatı 18 yaşına kadar bekletelim, bünyesi ameliyata dayansın' dedi. Çocuğumun durumu ağırlaştı, böbreğimi verdim. Gerekirse diğerini de veririm" dedi.

Sur ilçesi kırsal Büyükakören Mahallesi'nde yaşayan Mustafa ve Halise Kaçmaz (49) çiftinin 6 çocuğundan en küçüğü Emre Kaçmaz, doğuştan yürüme ve nefes alma zorluğu yaşadı. Anne ve babası, Emre'yi tedavi ettirmek için farklı hastanelere götürdü ancak 5 yaşına kadar bir tanı konulamadı. 5 yıl önce Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Nefroloji Merkezi'ne götürülen Emre'nin böbrek yetmezliği olduğu tespit edildi. 5 yıl boyunca tedavi gören Emre, daha sonra Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi. Organ nakli için bünyesinin sağlam olması beklenen Emre'nin durumu ağırlaşınca Organ Nakli Merkezi'nde anne ve babasından kan örneği alındı. Babasının kanı uyuşunca, Emre'ye böbrek nakli yapıldı. Başarılı geçen ameliyatın ardından normal servise alınan Emre, babasından aldığı böbrekle hayata tutundu.

'MUTLUYUM, ÖLSEM DE GAM YEMEM' Mustafa Kaçmaz, 5 yaşına kadar oğluna teşhis konulamadığını söyleyerek, "5 yaşından sonra böbreklerinin ufak olduğunu ve çalışmadığını söylediler. Doktorlar, bize oğlumun ameliyatı kaldıramayacağı için 'Ameliyatı 18 yaşına kadar bekletelim, bünyesi ameliyata dayansın' dedi. Çocuğumun durumu ağırlaştı, böbreğimi verdim. Allah razı olsun, çocuğum da iyi, ben de iyiyim. Mutluyum, ölsem de gam yemem. 6 çocuğum var, Emre en küçüğüdür. Emre, beni dünyaya bağladı zaten. Emre olmasa yaşayamam. Ona iki böbreğimi birden veririm, bir tane değil. Gerekirse diğerini de veririm" dedi. Anne Halise Kaçmaz da "Ben de test yaptırdım. Eşimle kan verdik. Benimki uyuşmadı ancak eşiminki uydu. Bütün doktorlar ve hemşirelere çok teşekkür ederim, çok mutluyuz. Herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.