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        Kayıp otizmli kız çocuğu, 19 kilometre uzakta bulundu

        DİYARBAKIR'da ailesinin kayıp ihbarı yaptığı 10 yaşındaki otizmli kız çocuğu M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 11:59 Güncelleme: 16.06.2024 - 12:00
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        Kayıp otizmli kız çocuğu, 19 kilometre uzakta bulundu
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        DİYARBAKIR'da ailesinin kayıp ihbarı yaptığı 10 yaşındaki otizmli kız çocuğu M.K., jandarma ekiplerinin çalışmasıyla 4 saat sonra bulundu.

        Olay, dün öğle saatlerinde Yenişehir ilçesi Dökmetaş Mahallesi'nde meydana geldi. Otizmli kız çocuğu M.K.'nin evde olmadığını fark eden ailesi, yaptıkları aramadan sonuç alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye İl Jandarma Komutanlığı, Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri sevk edildi. M.K., ihbardan 4 saat sonra 19 kilometre uzaklıkta ağaçlık alanda buldu. Sağlık durumu iyi olan M.K., kontrol için hastaneye götürüldükten sonra Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı'nda babası Abdullah K.’ya teslim edildi. Abdullah K., çocuğuna gözyaşları içinde sarılırken, “Çok duygulandım. Kızımı bulduklarına çok sevindim. Allah razı olsun jandarma ve polisten. Hepsinin emeğine sağlık" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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