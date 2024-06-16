Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da 100 dönüm buğday ekili arazi yandı

        DİYARBAKIR'daçıkan yangında, 100 dönüm buğday ekili arazi yandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 17:28 Güncelleme: 16.06.2024 - 17:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da 100 dönüm buğday ekili arazi yandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR'daçıkan yangında, 100 dönüm buğday ekili arazi yandı. Ekiplerin müdahale ettiği yangın, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Yangın, öğleden sonra Diyarbakır- Silvan kara yolu üzerinde bulunan buğday ekili arazide çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın, kısa sürede büyüdü. İhbarla yangın yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının yayılmasını engellemek için traktörle müdahale edilirken, ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında yaklaşık 100 dönüm buğday ekili alan yandı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karşılaşma oynanıyor
        Karşılaşma oynanıyor
        Polisin 'gazete' sorusu Zeynep'in ölümünü aydınlattı!
        Polisin 'gazete' sorusu Zeynep'in ölümünü aydınlattı!
        Serinlemek istediler! 4'ü kurtarıldı, 1'i kayıp
        Serinlemek istediler! 4'ü kurtarıldı, 1'i kayıp
        Antalya'da oğlunu öldürdü! Yerinden kıpırdamadı
        Antalya'da oğlunu öldürdü! Yerinden kıpırdamadı
        Sedef Güler'in katil zanlısı sınırda yakalandı!
        Sedef Güler'in katil zanlısı sınırda yakalandı!
        "Deli değil, o bir dahi"
        "Deli değil, o bir dahi"
        Lübnan'ın güneyinde yalnızca 100 kişinin kaldığı köy
        Lübnan'ın güneyinde yalnızca 100 kişinin kaldığı köy
        Acemi kasaplar hastanelere koştu!
        Acemi kasaplar hastanelere koştu!
        Kimse dilini bilmediği için 12 yıl psikiyatri hastanesine kapatıldı
        Kimse dilini bilmediği için 12 yıl psikiyatri hastanesine kapatıldı
        Zaniolo için yeni teklif!
        Zaniolo için yeni teklif!
        Ünlülerden Babalar Günü paylaşımları
        Ünlülerden Babalar Günü paylaşımları
        Gaziantep'te 5 kişiyi öldüren şüpheli intihar etti
        Gaziantep'te 5 kişiyi öldüren şüpheli intihar etti
        Kamera arkası görüntüleri yayınlandı
        Kamera arkası görüntüleri yayınlandı
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        "Bir gecede ünlü olduk"
        "Bir gecede ünlü olduk"
        Bile bile kural ihlali! Yasak pankartının yanında kestiler
        Bile bile kural ihlali! Yasak pankartının yanında kestiler
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Real Madrid iddiası
        Real Madrid iddiası
        Kurban eti saklamanın püf noktaları!
        Kurban eti saklamanın püf noktaları!
        Bayrama kurban olmayın! Tüketilen et+sakatat miktarı+tuz artışı=?
        Bayrama kurban olmayın! Tüketilen et+sakatat miktarı+tuz artışı=?

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da buğday ekili alanda çıkan yangın söndürüldü
        Diyarbakır'da buğday ekili alanda çıkan yangın söndürüldü
        Diyarbakır ve Batman'da bayramlaşma programı düzenlendi
        Diyarbakır ve Batman'da bayramlaşma programı düzenlendi
        Diyarbakır'da bir besici sıcaktan etkilenen mandalarını derede serinletiyor
        Diyarbakır'da bir besici sıcaktan etkilenen mandalarını derede serinletiyor
        TDV, Diyarbakır'da kesilecek 720 kurbanın etini ihtiyaç sahiplerine ulaştır...
        TDV, Diyarbakır'da kesilecek 720 kurbanın etini ihtiyaç sahiplerine ulaştır...
        Kayıp otizmli kız çocuğu, 19 kilometre uzakta bulundu
        Kayıp otizmli kız çocuğu, 19 kilometre uzakta bulundu
        Durumu ağırlaşan Emre, babasının böbreğiyle hayata tutundu: Gerekirse diğer...
        Durumu ağırlaşan Emre, babasının böbreğiyle hayata tutundu: Gerekirse diğer...