Diyarbakır'da örtü yangınında 10 hektar alan zarar gördü

Örtü yangını, öğleden sonra Kulp ilçesi Turgut Özal Mahallesi’nde çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edilirken, Kulp Belediyesi de 3 kepçe, 2 traktör ve 20 personelle yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Yerleşim yerlerine yakın alanda çıkan yangın 1 saat süren çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 10 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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