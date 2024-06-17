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        Nesli tehlikede olduğu için hatıra paralara resimleri basılan böceğin sayısında artış var

        DÜNYADA sadece Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin doğusu ile Irak, İran ve Ermenistan'ın belli noktalarında nadir görülüp, nesli tehlike altında olan, Rusya'da hatıra paraların üzerine resimleri basılan lertha extensa isimli böceğin sayısında artış kaydedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 11:40 Güncelleme: 17.06.2024 - 11:45
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        Nesli tehlikede olduğu için hatıra paralara resimleri basılan böceğin sayısında artış var
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        DÜNYADA sadece Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin doğusu ile Irak, İran ve Ermenistan'ın belli noktalarında nadir görülüp, nesli tehlike altında olan, Rusya’da hatıra paraların üzerine resimleri basılan lertha extensa isimli böceğin sayısında artış kaydedildi. Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, artışın kendilerini sevindirdiğini belirterek, “Bunlar kırmızı listede bulunduklarından Ruslar bunlar için para basmışlardı. Bu tür çok önemli, bizim bölgemizde sayıları oldukça artmış durumda” dedi.

        Dünya Doğa Koruma Birliği'nin (IUCN) yayınladığı nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesinde yer alan ve dünyada sadece Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin doğusu ile Irak, İran ve Ermenistan'ın belli noktalarında nadir görülen lertha extensa isimli böceğin sayısında artış kaydedildi. Larva döneminde zararlı böcekleri yiyerek sayılarını kontrol altında tutan ve nesli tehlikede olduğundan Rusya'da resimleri hatıra paraların üzerine basılan böceğin sayısındaki artışın kendileri için sevindirici olduğunu söyleyen Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, “Ülkemiz ve yakın coğrafyamızda bulunan uçurtma böcekleri türünden lertha extensa, endemik bir tür sayılır ve bunun yaşam alanları gittikçe daraldı. Buna rağmen şu anda özellikle bizim bölgemizde sayıları çok artmış durumda. Kırmızı listede bulunduklarından Ruslar bunlar için para basmışlardı. Bu tür çok önemli, bizim bölgemizde sayıları oldukça artmış durumda. Yaptığımız gözlemlerle bunları tespit ettik. Bu da bizi sevindiriyor. Biz bunları tanıtmak istiyoruz. Daha önce de yaptığımız çalışmalarda da vardı ama bu yıl daha fazla sayıda gördüğümüz için çok mutluyuz” diye konuştu.

        ‘BU NADİDE TÜRLERİ YOK ETMEYELİM’

        Bu türün larva döneminde zararlı böcekleri tüketerek sayılarını kontrol altında tuttuğunu belirten Prof. Dr. Satar, “Bunlar yumurtadan çıktıklarında larva dönemlerini 2 yıl olarak geçiriyorlar. Bu esnada predatör böcek (Avcı böcek) olarak yaşıyorlar. Zararlı böceklerle besleniyorlar. Ergin hale geçtikten sonra bu sefer de polenle besleniyorlar. Çok ilginç bir yaşam biçimleri var. Bunları görmek ve tanıtmak lazım. Bunlara zarar verilmemesi gerek. Diğer ülkelerdeki insanlar o kadar kıymet veriyorlar ki, kendi paralarının üzerine bunu işliyorlar. Bunlar kırmızı listede olan böcekler ve bizim bunlara sahip çıkmamız lazım. Bu böceğin ve benzer şekilde olan böceklerin burada bulunması tür çeşitliliğinin de zengin olduğunu gösteriyor ve bu da bizi sevindiriyor. Mümkün olduğu kadar tarım ilaçlarının daha az kullanılmasına önem gösterilmesi, biyolojik mücadeleye önem verilmesi gerek. Tarım ürünlerine zarar veren böcekleri yine onlara zarar veren doğal düşmanlarıyla yok etmemiz lazım ki, bu nadide türleri yok etmeyelim” dedi.

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