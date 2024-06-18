Ailesiyle birlikte sopa ve tabancayla alacaklısının kapısına dayandı
DİYARBAKIR'da, Adnan N.
DİYARBAKIR’da, Adnan N., eşi ve oğluyla birlikte sopa ve silahla kendisine borç verdiği 850 bin TL'yi geri isteyen akrabası Mehmet M.A.'nın kapısına dayandı. Çift ve oğulları kapıya zarar verirken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 11 Haziran’da, Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet M.A., akrabası olan Adnan N.’ye şahitler huzurunda 850 bin TL borç verdi. Mehmet M.A., bir süre sonra Adnan N.'den borcunu ödemesini istedi. Ancak Adnan N., borcunu vermeyince taraflar arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından Adnan N., eşi Birsen N. ve Konya'dan gelen oğlu Ahmet N.’yi de yanına alıp, otomobille Mehmet M.A.’nın sitedeki evine gitti. Mehmet M.A., evde olmadığı için kapıyı eşi S.A. ve 3 çocuğu açmak istedi. Dışarıdakilerin küfür ve tehditlerini duyan S.A., kapı dürbününden baktığında Ahmet N.'nin elinde tabanca olduğunu görüp, durumu önce eşi Mehmet M.A.’ya, ardından da 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
Bu sırada Adnan N., Birsen N. ve Ahmet N., kapıya zarar verdi. Ahmet N. kapının önündeki vazoyu atarken elinden hafif yaralandı. Birsen N., aşağı inip geldikleri otomobilden sopa alarak kapının önüne getirdi. Olay anı, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.
Bir süre sonra siteden ayrılan çift ile oğulları Mezopotamya Bulvarı’nda gördükleri Mehmet M.A.’nın kardeşi Ferhat A’nın otomobilinin camını da sopayla kırdı. Olayın ardından Mehmet M.A., eşi ve kardeşiyle birlikte şüpheliler hakkında şikayetçi oldu.
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