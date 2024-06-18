Ailesiyle birlikte sopa ve tabancayla alacaklısının kapısına dayandı

DİYARBAKIR’da, Adnan N., eşi ve oğluyla birlikte sopa ve silahla kendisine borç verdiği 850 bin TL'yi geri isteyen akrabası Mehmet M.A.'nın kapısına dayandı. Çift ve oğulları kapıya zarar verirken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 11 Haziran’da, Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet M.A., akrabası olan Adnan N.’ye şahitler huzurunda 850 bin TL borç verdi. Mehmet M.A., bir süre sonra Adnan N.'den borcunu ödemesini istedi. Ancak Adnan N., borcunu vermeyince taraflar arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından Adnan N., eşi Birsen N. ve Konya'dan gelen oğlu Ahmet N.’yi de yanına alıp, otomobille Mehmet M.A.’nın sitedeki evine gitti. Mehmet M.A., evde olmadığı için kapıyı eşi S.A. ve 3 çocuğu açmak istedi. Dışarıdakilerin küfür ve tehditlerini duyan S.A., kapı dürbününden baktığında Ahmet N.'nin elinde tabanca olduğunu görüp, durumu önce eşi Mehmet M.A.’ya, ardından da 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.