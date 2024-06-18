35 dönümde ekili buğday ve arpa ile biçerdöver yandı

DİYARBAKIR’ın Çınar ilçesinde çıkan yangında 35 dönüm ekili buğday ve arpa ile hasat yapan biçerdöver yandı.

Çınar ilçesinin kırsal Pembeviran Mahallesi’ndeki buğday ve arpa ekili tarlada öğle saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, tarlada hasat için kullanılan biçerdövere de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, mahallelinin de desteğiyle ekipler tarafından kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında 35 dönümde ekili buğday ve arpa yandı, biçerdöver de kullanılamaz hale geldi.