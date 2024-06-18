Diyarbakır'da park halindeki otomobil alev alev yandı; o anlar kamerada
DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde park halindeki otomobilde yangın çıktı.
DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde park halindeki otomobilde yangın çıktı. Otomobilin alev alev yandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, dün akşam saatlerinde Bismil ilçesi Üçtepe Mahallesi’nde meydana geldi. Plakası öğrenilmeyen park halindeki otomobil, motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Cep telefonu kamerasıyla da kaydedilen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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