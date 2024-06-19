Alkollü sürücünün otomobiliyle çarptığı polis ağır yaralandı, o anlar kamerada
DİYARBAKIR'da 'Dur' ihtarına uymayan Aykut Ş.
DİYARBAKIR’da ‘Dur’ ihtarına uymayan Aykut Ş.’nin otomobiliyle çarptığı polis memuru F.O., ağır yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan Aykut Ş., 2,34 promil alkollü çıktı.
Olay, gece saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı’nda meydana geldi. Trafik uygulaması yapan polis ekipleri, Aykut Ş.’nin kullandığı 55 AIG 71 plakalı otomobili durdurmak istedi. ‘Dur’ ihtarına uymayan sürücü, uygulamada görevli trafik polisi F.O.’ya çarptı. Yaralanan polis, ihbarla bölgeye sevk edilen ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralı polisin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından Aykut Ş., gözaltına alındı. Yapılan testte, Aykut Ş.’nin 2,34 promil alkollü olduğu belirlendi.
Aykut Ş.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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