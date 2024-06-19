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        Park halindeki otomobil yandı

        DİYARBAKIR'da park halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, yangında kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 14:51 Güncelleme: 19.06.2024 - 14:55
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        Park halindeki otomobil yandı
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        DİYARBAKIR'da park halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, yangında kullanılamaz hale geldi. Yangın, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kayapınar ilçesinde sürücüsünün yol kenarına park ettiği 33 DJZ 55 plakalı otomobil, öğle saatlerinde motor kısmından alev aldı. Alevler hızla yayılırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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