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        Alkollü sürücünün otomobiliyle çarptığı polis ağır yaralandı, o anlar kamerada (2)

        TUTUKLANDIDiyarbakır'da,uygulama yapan polislerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtığı sırada polis memuru F.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 18:43 Güncelleme: 19.06.2024 - 18:43
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        Alkollü sürücünün otomobiliyle çarptığı polis ağır yaralandı, o anlar kamerada (2)
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        TUTUKLANDI

        Diyarbakır'da,uygulama yapan polislerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtığı sırada polis memuru F.O.'ya otomobille çarparak ağır yaralanmasına neden olan ve 2.34 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü Aykut Şahmeran, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' ve 'Taksirle yaralama' suçundan tutuklandı. Yaralı polis memuru F.O.'nun ise hastanede tedavisi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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