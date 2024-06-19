Alkollü sürücünün otomobiliyle çarptığı polis ağır yaralandı, o anlar kamerada (2)
TUTUKLANDIDiyarbakır'da,uygulama yapan polislerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtığı sırada polis memuru F.
TUTUKLANDI
Diyarbakır'da,uygulama yapan polislerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtığı sırada polis memuru F.O.'ya otomobille çarparak ağır yaralanmasına neden olan ve 2.34 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü Aykut Şahmeran, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' ve 'Taksirle yaralama' suçundan tutuklandı. Yaralı polis memuru F.O.'nun ise hastanede tedavisi sürüyor.
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