Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da yabancı uyruklu iki grup arasında silahlı kavga: 4 yaralı

        DİYARBAKIR'da, yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 02:05 Güncelleme: 20.06.2024 - 02:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da yabancı uyruklu iki grup arasında silahlı kavga: 4 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR'da, yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. 

        Olay, gece saatlerinde Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 898'inci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar, yanında getirdikleri tabancalarla birbirlerine ateş etti. Kavgada 4 kişi yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri ise olay yerinde yaptığı incelemede çok sayıda boş kovan tespit etti. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tarlasına su kuyusu açıyordu, toprak altında kalıp öldü
        Tarlasına su kuyusu açıyordu, toprak altında kalıp öldü
        9 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü!
        9 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü!
        1-1 paylaştılar
        1-1 paylaştılar
        Filistinlilerin gördüğü işkenceyi anlattı
        Filistinlilerin gördüğü işkenceyi anlattı
        Çocuklarını tehdit eden vicdansız baba tutuklandı
        Çocuklarını tehdit eden vicdansız baba tutuklandı
        İlkay attı, Almanya turladı!
        İlkay attı, Almanya turladı!
        Bayram sonrası hava nasıl olacak
        Bayram sonrası hava nasıl olacak
        Rum yönetimine 'İsrail' uyarısı
        Rum yönetimine 'İsrail' uyarısı
        Güney Kore'de 'demografik' acil durum
        Güney Kore'de 'demografik' acil durum
        Büyükekşi'den seçim sözleri
        Büyükekşi'den seçim sözleri
        Almanya ikide iki yaptı!
        Almanya ikide iki yaptı!
        Tam facia! Serinlemek isteyen 3 kardeş boğuldu
        Tam facia! Serinlemek isteyen 3 kardeş boğuldu
        Çılgın maçta kazanan yok!
        Çılgın maçta kazanan yok!
        Uykunun 4 aşamasında ne yaşıyoruz?
        Uykunun 4 aşamasında ne yaşıyoruz?
        Batshuayi, Galatasaray yolcusu!
        Batshuayi, Galatasaray yolcusu!
        Sert yanıt
        Sert yanıt
        Harcama limitleri açıklandı!
        Harcama limitleri açıklandı!
        Otomobilde kampanya bayramı
        Otomobilde kampanya bayramı
        Şanlıurfa'nın 'altından yol geçen' evleri...
        Şanlıurfa'nın 'altından yol geçen' evleri...
        Dünya basını Arda Güler'i konuşuyor!
        Dünya basını Arda Güler'i konuşuyor!

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da "dur" ihtarına uymayan aracın çarptığı polis ağı...
        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da "dur" ihtarına uymayan aracın çarptığı polis ağı...
        Diyarbakır'da otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Alkollü sürücünün otomobiliyle çarptığı polis ağır yaralandı, o anlar kamer...
        Alkollü sürücünün otomobiliyle çarptığı polis ağır yaralandı, o anlar kamer...
        Diyarbakır'da "dur" ihtarına uymayan aracın çarptığı polis ağır yaralandı
        Diyarbakır'da "dur" ihtarına uymayan aracın çarptığı polis ağır yaralandı
        Park halindeki otomobil yandı
        Park halindeki otomobil yandı
        Alkollü sürücünün otomobiliyle çarptığı polis ağır yaralandı, o anlar kamer...
        Alkollü sürücünün otomobiliyle çarptığı polis ağır yaralandı, o anlar kamer...