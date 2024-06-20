Yük treni, hemzemin geçitte hafif ticari araca çarptı: 2 yaralı
DİYARBAKIR'da yük treninin, hemzemin geçitte çarpıp yaklaşık 70 metre sürüklediği hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.
DİYARBAKIR'da yük treninin, hemzemin geçitte çarpıp yaklaşık 70 metre sürüklediği hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, sabah saatlerinde, Bağlar ilçesi Dericiler Sitesi mevkisinde meydana geldi. Mardin yönüne giden makinistliğini Necmettin Y.’nin (48) yaptığı yük treni, hemzemin geçitten geçmeye çalışan Mehmet Sait A. (18) yönetimindeki 21 AEA 675 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada hafif ticari araç yaklaşık 70 metre sürüklenirken, sürücü ile yanındaki Muhammed Nur O. yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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