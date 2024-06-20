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        Husumetli ailelerin kavgası kamerada: 2 yaralı

        DİYARBAKIR'da husumetli iki aile arasında çıkan tekmeli, yumruklu ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 15:53 Güncelleme: 20.06.2024 - 15:55
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        Husumetli ailelerin kavgası kamerada: 2 yaralı
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        DİYARBAKIR’da husumetli iki aile arasında çıkan tekmeli, yumruklu ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Olay, öğle saatlerinde Kayapınar ilçesi Stadyum kavşağında meydana geldi. Husumetli oldukları belirtilen akraba iki aile arasında çıkan tartışma, büyüyerek tekmeli, yumruklu ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi bıçakla, 1 kişi de darp sonucu yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bazı şüpheliler gözaltına alındı.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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